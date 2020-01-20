لبنى عبد العزيز تتصدر "غوغل" بسبب ما قالته في عزاء ماجدة... فيديو

تصدرت الفنانة المصرية، لبنى عبد العزيز، محرك البحث "غوغل" في مصر، اليوم الاثنين، بسبب ما قالته في عزاء الفنانة المصرية، ماجدة الصباحي، أمس الأحد.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا للبنى عبد العزيز، أثناء جلوسها في العزاء، إلى جانب الممثلات، رجاء الجداوي ودلال عبد العزيز، وانهارت في البكاء، شاكية من عدم سؤال أحد عنها، من الوسط الفني، بحسب صحيفة "اليوم السابع".

وحاولت الممثلتان تهدئة الفنانة، وقالت دلال عبد العزيز لها إنها تعلم أنها وزملائها مقصرين معها في السؤال.

وفي أول تعليق منها على الجدل الذي أثارته بسبب بكائها، أكدت لبنى عبد العزيز، اليوم الاثنين، أنها بكت في العزاء، حزنا على رحيل صديقتها ماجدة وخسارتها لها، موضحة أن الراحلة كانت تسأل عليها يوميا، وتطمئن عليها، وآخر مرة التقتها كانت عند الفنانة نادية لطفي".

وأوضحت أنها لا تختلط بالوسط الفني حاليا، وأن الفنانين الذين يسألون عليها باستمرار، نادية لطفي وسمير غانم وميرفت أمين".

وتعد لبنى عبد العزيز من أبرز نجمات السينما المصرية، خلال فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، وقامت ببطولة العديد من الأفلام الشهيرة، منها "الوسادة الخالية" مع عبد الحليم حافظ، و"أنا حرة" للمخرج صلاح أبو سيف، و"آه من حواء"، و"إضراب الشحاتين" للمخرج حسن الإمام.

وشارك عدد من الفنانين في عزاء ماجدة الصباحي، منهم نقيب الممثلين المصريين، أشرف زكي والإعلامي وائل الإبراشي، والإعلامي عمرو الليثي، والفنانات إلهام شاهين وليلي علوي ونرمين الفقي والفنان محمود قابيل، والمخرج عمر عبد العزيز.

وتوفيت ماجدة الصباحي، الخميس الماضي، عن عمر ناهز 89 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.