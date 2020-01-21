تعرف على أول منافس حقيقي لسيارة تسلا الكهربائية... فيديو

تأمل شركة "بايتون" الصينية، الاعتماد على أسلوب شركة تسلا التجاري لتحقيق النجاح، بالتركيز على التكنولوجيا في أدق تفاصيل السيارة.

ويخطط القائمون على شركة بايتون للسير قدماً ومجاراة كل هذه التحديثات، وقال دانييل كيرشرت، الرئيس التنفيذي لبايتون في مقابلة مع صحيفة بيزنس إنسايدر:"حاولنا القفز خطوة أو خطوتين على الأقل، وتتمثل الفكرة الأساسية لشركة بايتون في بناء جهاز ذكي على عجلات".

وستكون أول سيارة تطلقها الشركة هي سيارة "إم بايت إلكترك إس يو في"، وهي مزودة بشاشة قياس 48 بوصة، تمتد عبر العرض الكامل للزجاج الأمامي، ولوحة لمس على عجلة القيادة، بحسب ما ذكر موقع "businessinsider".

وتدرك الشركة المخاوف من تشتيت شاشة السيارة، انتباه السائقين، لكنها تعتقد أن تأثيرها سيكون معاكساً لذلك. وقال كيرشرت "إن الشاشة مقاس 48 بوصة تسمح للسائق بنقل عينيه بسرعة من الطريق إلى الشاشة والعكس".

ويعتقد كيرشرت أن الميزات التقنية في السيارة ستكون جذابة خاصةً للمستهلكين الشباب، الذين نشؤوا مع الهواتف الذكية، ويتوقعون أن تتمع سياراتهم بقدرات مماثلة.

ومن المتوقع أن تطلق بايتون سيارة إم بايت في الصين هذا العام، على أن تصل إلى أمريكا الشمالية وأوروبا في 2021.

وكانت تسلا رائدة في مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة بفارق كبير في السنوات الأخيرة، وبدأت تتوسع عالمياً بمصنع افتتحته حديثا في الصين وتخطط لمصنع آخر في ألمانيا، فهل تتمكن بايتون من مجاراتها.