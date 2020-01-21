صورة... الأمير هاري يصل كندا في "هيئة غريبة"

وصل الأمير هاري إلى كندا، فجر اليوم ثلاثاء، ليجتمع بزوجته ميغان ماركل، عقب قرار خروجهما من العائلة الملكية.

وأظهرت صور انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمير هاري في مطار فانكوفر بكندا، قادما على متن طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية البريطانية.

وظهر الأمير هاري بشكل غير معهود، مرتديا معطفا شتويا وقبعة للرأس، حاملا حقيبته على ظهره، بعيدا عن المنظر الملكي الذي تعود عليه، وفقا لما نشرته قناة "سكاي نيوز".

ومن المقرر أن يبدأ الأمير هاري وزوجته ميغان التي سبقته إلى كندا قبل أسابيع، حياتهما الجديدة بعد الخروج من العائلة المالكة في بريطانيا.

وأعلن دوق ودوقة ساسيكس، في وقت سابق "التخلي عن مهامهما كعضوين بارزين في العائلة الملكية ببريطانيا والعمل من أجل تحقيق الاستقلال المالي".

ومنحت الملكة إليزابيث موافقتها لهاري وميغان، على الخروج من العائلة المالكة، والاستقلال ماديا.

يذكر أن هاري هو حفيد الملكة إليزابيث الثانية، والسادس في الترتيب على العرش البريطاني.