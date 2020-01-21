فيديو... فيل ضخم يتجول داخل فندق ويثير دهشة النزلاء

رصدت سائحة فيلا ضخما يتجوّل في بهو فندق في سريلانكا، بكل هدوء وسكينة وكأنه معتاد على الأمر.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر الفيل وهو يتجول بشكل هادئ في أرجاء الفندق.

woke up to a text from my mom about how a wild elephant went into a Sri Lankan hotel and gently wandered around while poking stuff with his trunk pic.twitter.com/C2biQT8C30 — Upuli 🇱🇰 (@upidaisy) January 19, 2020

وكتبت مغردة أن الفيل كان يتجول بلطف وهدوء في أرجاء الفندق.

ويحمل الفيل اسم "ناتا كوتا"، وتفيد تقارير بأنه يتردد على فندق "جاتونغ يلا" على الساحل الجنوبي لسريلانكا، لهذا هو معتاد على الأمر ولا يحطم أي شيء داخل الفندق.