تمارين لحماية الشخصيات المهمة في الكويت... فيديو

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو، تم توثيقه في منتصف ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، يرصد تنظيم حدث مذهل في أحد شوارع الكويت.

ويظهر الفيديو، عملية هجوم مصطنعة على أحد المسؤولين رفيعي المستوى، وكيفية تعامل القوات الخاصة مع الموقف.

ويمكن ملاحظة خروج المسؤول، وسط حشود كبيرة كانت قد اجتمعت لحضور التمرينات، حيث اصطحب الحراس الشخصية المهمة، وفجأة بدأ إطلاق النيران، الأمر الذي أدى إلى حماية فورية له، ونقله إلى السيارة المجاورة بسرعة كبيرة.

وأثناء عملية الإجلاء، اضطر أحد الحراس للقفز إلى سيارات الدفع الرباعي عبر فتحة النافذة الجانبية.

ولكن بعض رواد وسائل التواصل الاجتماعي قال إن هذه التدريبات جرت في الإمارات وليس في الكويت، ولم يتسن لوكالة "سبوتنيك" التأكد من مكان وقوعها.