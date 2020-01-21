إعلامية كويتية لمطرب مصري: "فرحان وايد إن مصور المدام بالمايوه"

ونشرت زوجة المطرب، أمنية عبد المنعم، وهي خبيرة تجميل، عبر حسابها على موقع "إنستغرام" قبل فترة وجيزة، صورة من شهر العسل، حيث تم التقاطها من حمام السباحة في الملديف، وتظهر فيها أمنية وهي ترتدي المايوه.
وقامت الإعلامية الكويتية بنشر نفس الصورة عبر حسابها، وعلقت عليها قائلة: "يا حليلة، محمود العسيلي فرحان وايد إن مصور المدام بالمايوه، أنعم وأكرم هذي الرجالة وإلا فلا".
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ياحليله محمد العسيلي فرحان وايد ان مصور المدام بالمايوه . . انعم و اكرم هذي الرجاله ولا فلا 👇🏻 #مي#مي_العيدان #سكوب#كشف #كشف_حساب #تصاميم #نهى_نبيل #فهد_الكبيسي #حياة_الفهد #امل_العوضي #العراق#بغداد#الكويت#فنون#فن#فنان#حب #عادل_إمام #اكسبلور_فولو #الامارات #فرح_الهادي #الرياض#شمس #عبدالحسين_عبدالرضا #شيماءعلي #هبه_الدري #موديل_روز #هنادي_الكندري
بينما انتقد العديد من الأشخاص ما قامت به الإعلامية الكويتية واعتبروه تدخلا في شؤون الآخرين.
يشار إلى أن مي العيدان هي مقدمة برامج كويتية اشتهرت بنقدها الحاد والمثير للجدل في كثير من الأحيان وهي من مواليد الكويت لأب كويتي وأم مصرية.
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