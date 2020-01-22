رغم حادث قتيل منزلها... هكذا تحتفل نانسي عجرم بعيد الحب

عادت المطربة اللبنانية نانسي عجرم لنشاطها الفني مرة أخرى، بعد حادث اقتحام منزلها وتطورات قضية قتل زوجها للمقتحم والتي لم تنته حتى الآن.

وتبدأ عجرم نشاطها الفني باحتفالها بعيد الحب في مصر، وذلك يوم 28 فبراير/ شباط المقبل، بحسب ما نشره الحساب الرسمي لجمهور نانسي عجرم على "إنستغرام".

وتحيي نانسي عجرم حفلا في جدة يوم 2 أبريل/ نيسان، إضافة إلى تصوير الحلقة الأخيرة من برنامج "ذا فويس كيدز"، وذلك يوم 7 مارس/ آذار وأخيرا طرحها لأغنية جديدة.

يذكر أن النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية، غادة عون، كانت قد ادعت على زوج الفنانة نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم، بجناية القتل القصدي، سندا إلى المواد 547/229، وأحالت الملف على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.

ورد محامي زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على الاتهام الذي وجهته النيابة العامة اللبنانية إلى موكله فادي الهاشم، بـ"القتل القصدي"، قائلا: "إننا لم نستغرب الادعاء الراهن بحق الدكتور فادي الهاشم لكون أن المسار الطبيعي يتحول الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان مع تأكيدنا أن قاضي التحقيق سيصدر قرارا باعتبار ما فعله الدكتور فادي الهاشم دفاعا مشروعا عن النفس"، بحسب صحيفة "الوطن".