رغم حادث قتيل منزلها... هكذا تحتفل نانسي عجرم بعيد الحب

View this post on Instagram

Our powerful star Nancy Ajram She is stronger more than you think ,will never give up 💪🥰✌️🤩🎤👑 #TheVoiceKids #NEWHIT #NancyAjram2020 #كلنا_حدك_نانسي __ - #NANCY10 #One3ajarem #NancyAjram #BestIdolNA #TheQueenofhearts #LegendStar #Queenofpopmusic #spreadthenancylove #soproudofnancyajram #InternationalArtist #3ajarem #NancyAjramLovers #NancyAjramClub #NancyAjramFans ‎ #نانسي_عجرم #نانسيات #ملكة_القلوب #ملكة_التواضع #فراشة_الغناء_العربي #سفيرة_النوايا_الحسنة #معشوقة_الجماهير #نانسي_عجرم_الرقم_الصعب #نجمة_الاجيال #أميرة_الغناء_العربي #أميرة_المسرح #عجارم