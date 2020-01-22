تذاكر حفل عمرو دياب نفدت بالكامل

يقوم الفنان عمرو دياب بإحياء أول حفل له في الإمارات عام 2020، يوم الجمعة المقبل، في ميديا سيتي، وقد تم بيع التذاكر بالكامل بعد ساعات قليلة من الإعلان عنه.

وبحسب موقع "في الفن"، فقد أعلنت اللجنة المنظمة للحفل الذي يقدمه النجم الكبير عمرو دياب نفاد التذاكر بالكامل، وذلك منذ أن تم الإعلان عنه في الشهر الماضي، حيث صنفه البعض بالحفل الحلم.

وبالتالي تتوقع اللجنة المذكورة أن يحضر الحفل عدد غير مسبوق من الجماهير، وذلك بسبب الشعبية الكبيرة الذي يتمتع بها النجم المخضرم عبر الأجيال الكثيرة التي واكبت مسيرته الفنية

يذكر أن عمرو دياب يقوم بالتجهيز لطرح ألبومه الجديد في الأسواق، والذي من المتوقع صدوره خلال أيام قليلة، خاصة وأن النجم المصري يعد بمفاجآت كبيرة لجمهور في الألبوم المنتظر.