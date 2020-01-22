وفاة والد الفنانة جوليا بطرس

توفي والد الفنانة اللبنانية جوليا بطرس، عن عمر ناهز الـ80 عاما، إثر مشاكل في القلب.

خليل بطرس هو أيضا والد الملحن زياد بطرس والمخرجة صوفي بطرس، ومن المتوقع أن تتم مراسم الدفن يوم الجمعة المقبل، بحسب وسائل إعلام لبنانية.

أحَرّ التعازي لجوليا بطرس،

زياد بطرس،

وصوفي بطرس في وفاة والدهم.

فقد الأب، في أيّ عمر كان، كأس مُرَّة.@JuliaBoutros1 @boutrosziad1 @EliasBouSaab — نيشان (@Neshan) January 22, 2020

جوليا بطرس هي مغنية لبنانية ولدت في بيروت، لوالد لبناني وأم من أصول فلسطينية، وتبلغ من العمر 51 عاما.

وحصلت جوليا بطرس على "وسام الأرز الوطني" من رتبة ضابط في لبنان عام 2007.