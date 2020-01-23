السمكة الواحدة تقتل 100 شخص... تحذير من تناول أسماك الأرنب في مصر

حذرت مديرية الشؤون الصحية في محافظة بورسعيد، شمال شرقي مصر، المواطنين من تناول سمكة الأرنب، التي تؤدي إلى الوفاة.

وقالت المديرية في تحذيرها إن السمكة تشكل خطرا شديدا على الصحة، يصل إلى التسمم الغذائي والوفاة، وذلك بعد تسمم أسرة كاملة تتكون من 5 أفراد عقب تناولها سمكة الأرنب، بحسب ما نشره موقع "بوابة الأهرام".

وأضافت المديرية في بيان لها أن المواطنين عليهم الابتعاد نهائيا عن تناول تلك السمكة السامة.

ونشرت المديرية 10 معلومات عن سمكة الأرنب لبيان مدى خطورتها، وتضمنت تلك المعلومات، الإشارة لتسمية السمكة بسمكة الأرنب لتشابه أسنانها مع أسنان الأرنب وتحتوي على غدد ذات سمية عالية، وتعيش في البحرين الأحمر والأبيض المتوسط.

وأشارت المديرية إلى أن "أعراض التسمم تبدأ بارتخاء في المفاصل والعضلات وغثيان وصداع وفي حالة السم المركز تؤدي إلى الوفاة بعد دخول المصاب في غيوبة كاملة إذا لم يتم إسعافه سريعا، كما أن سم هذه السمكة من نوع (تترادوتوكسين) وهو يتركز في ثلاث أماكن مختلفة من جسمها تحت الجلد وقرب الأحشاء وبجانب النخاع كما أن كبد هذه السمكة سام جدًا".

وأوضح البيان أن "تراكم المواد السامة أيضًا في أسنان السمكة بسبب تحلل غذائها الذي يشمل نوعا من الطحالب الخضر السامة، وتعد تلك السمكة من الأسماك العدوانية التي تأكل الأسماك الصغيرة واليرقات السمكية"، وأشار البيان إلى أن سمكة الأرنب الواحدة تكفي لقتل مئة شخص.