كيم كارداشيان متهمة بالسرقة وتلك هي العقوبة التي قد تواجهها

قال أحد المصورين الفوتوغرافيين، ويدعى سعيد بولدن، في الدعوى القضائية التي رفعها ضد كارداشيان، إنها سرقت صورة قام بالتقاطها، وشاركتها بموقع "إنستغرام"، بحسب موقع "تي إم زي" الأمريكي.

وتضم الصورة كيم كارداشيان وزوجها كانيى ويست، والتي أكد المصور أن نجمة تلفزيون الواقع لم تحصل على إذنه مقابل نشرها على "إنستغرام"، أو الدفع له مقابل استخدامها.

View this post on Instagram ❤️We Got Love ❤️ A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Oct 1, 2018 at 9:01pm PDT

والتقطت الصورة لكيم كارداشيان وكانيى ويست، في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، وحازت على أكثر من 2.2 مليون إعجاب عبر حسابها على "إنستغرام".

وعن العقوبة التي تنتظر كيم كارداشيان بسبب استحواذها للصورة دون إذن، أكد المصور أنه يطالبها في دعواه القضائية، بأن تدفع له أي أرباح جنتها من وراء منشورها، دون أن يحدد مبلغا محددا، وذلك تعويضا عن الأضرار الأدبية التي تعرض لها.