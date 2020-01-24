وفاة مفاجئة لفنانة كويتية شابة

توفيت، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، الفنانة الكويتية الشابة، دانة عباس الحيدر.

وأعلنت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، خبر وفاة الحيدر، عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

#دانه_الحيدر

⁧#دانه_عبدالرزاق

انتقلت الى رحمة الله دانه عباس الحيدر انا لله و ان اليه لراجعون الله يرحمها و يغفر لها و يسكنها فسيح جناته وًيصبر اَهلها ادعولها 🙏🏻 فالدعاء رزق الميت… https://t.co/sHYKkk2JlC — مي العيدان (@mayal3eidan) January 24, 2020

ولم يذكر حتى الآن أي بيانات رسمية، تتعلق بسبب وفاة الفنانة الكويتية، فيما نشر حساب "شي ما شفتوه" المحلي بموقع "إنستغرام"، والمعني ب‍أخبار المشاهير، صورة للفنانة "الحيدر" في لحظاتها الأخيرة في المستشفى.

يشار إلى أن الحيدر بدأت مشوارها في الفن حديثا، وشاركت في مسلسل "أنا وقلبي"، واشتهرت بمصطلح "خرعتوني" عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي.