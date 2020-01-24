خمسينية روسية تحصد لقب "أجمل جدة في أوروبا"... صور

ونشر حساب "mrs_world_russia" على موقع "انستغرام صور الجدة، وأعلن أنها ربحت المسابقة التي شاركت فيها 30 امرأة تبدأ أعمارهم من 40 سنة فما فوق.
وأضاف الحساب أن من بين المشاركات جدات من الفلبين وسنغافورة وكوريا والهند وأوكرانيا وإستونيا ودول أخرى.
Самой красивой бабушкой мира признана 50-летняя жительница Рязани— ВЕСТИ (@vesti_news) January 24, 2020
Екатерина Егина!
В столице Болгарии прошел конкурс "Mrs Grandmama Universe". Мать двоих детей и бабушка маленькой внучки покорила жюри и зрителей, прежде всего, джазовым вокалом и танцем. pic.twitter.com/wDeGQkxx4O
وكان يجب على المتسابقات الظهور في الزي التقليدي للبلد الذي قدمن منه، بالإضافة إلى تقديم فقرات إبداعية، وارتداء فستان سهرة.
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