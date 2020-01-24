خمسينية روسية تحصد لقب "أجمل جدة في أوروبا"... صور

حصدت، يكاترينا إيجينا، البالغة من العمر 50 سنة، والتي تعيش في مدينة ريازان الروسية، لقب "أجمل جدة في أوروبا" بعد أن شاركت في مسابقة الجمال الدولية التي أقيمت في بلغاريا.

ونشر حساب "mrs_world_russia" على موقع "انستغرام صور الجدة، وأعلن أنها ربحت المسابقة التي شاركت فيها 30 امرأة تبدأ أعمارهم من 40 سنة فما فوق.

View this post on Instagram Наша Катюша @_egina_ed самая красивая бабушка Европы ❤️❤️❤️ #mrsuniverseclassic2020#миссисроссия#егинаекатерина#конкурскрасоты#миссис# A post shared by Mrsworld.ru (@mrs_world_russia) on Jan 22, 2020 at 11:38pm PST

وأضاف الحساب أن من بين المشاركات جدات من الفلبين وسنغافورة وكوريا والهند وأوكرانيا وإستونيا ودول أخرى.

Самой красивой бабушкой мира признана 50-летняя жительница Рязани

Екатерина Егина!



В столице Болгарии прошел конкурс "Mrs Grandmama Universe". Мать двоих детей и бабушка маленькой внучки покорила жюри и зрителей, прежде всего, джазовым вокалом и танцем. pic.twitter.com/wDeGQkxx4O — ВЕСТИ (@vesti_news) January 24, 2020

وكان يجب على المتسابقات الظهور في الزي التقليدي للبلد الذي قدمن منه، بالإضافة إلى تقديم فقرات إبداعية، وارتداء فستان سهرة.