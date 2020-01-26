طفل "ذا فويس" الباكي يبهر المدربين الثلاثة.. فيديو

تألق المتسابق المصري أحمد فايد، خلال مشاركته في برنامج اكتشاف المواهب الشهير "ذا فويس كيدز" في مرحلة الصوت وبس، والذي يذاع في الوقت الحالي على قناة "ام بي سي".

وحصد صاحب الـ12 عاما، لفة ثلاثية من المدربين، عاصي الحلاني ونانسي عجرم ومحمد حماقي، رغبة في ضمه إلى فرقهم، وهو ما كان له تأثيره على الطفل بعدما دخل في نوبة بكاء أثناء الغناء، واستكملها بعدما انتهى من تقديم فقرته.

كما صعد عاصي الحلاني، إلى المسرح واحتضنه للتخفيف عنه، وأثنى كثيراً على أدائه وموهبته، خاصة في تقديمه أغنية للمطرب المصري القدير محمد عبد الوهاب.

إلى ذلك أطلقت والدة المتسابق الزغاريد وهو ما علق عليه محمد حماقي قائلا: "حلوة قوي الزغرودة دي"، ليأتي وقت الاختيار حيث اختار الطفل، الذي تعلم الغناء في دار الأوبرا وهو في عمر الـ10 سنوات، أن ينضم إلى فريق حماقي.