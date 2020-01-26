مستخدمو الإنترنت يسخرون من شعار القوات الفضائية الأمريكية

تسبب شعار النوع الجديد من قوات الجيش الأمريكي، المخصص للحرب في الفضاء، في موجة من التعليقات الساخرة على شبكة الإنترنت.

يذكر أنه، تم نشر شعار قوات الفضاء من قبل الرئيس دونالد ترامب.

وكتب ترامب على تويتر "بعد التشاور مع القادة العسكريين والمصممين وغيرهم من المتخصصين لدينا، يسرني أن أعرض الشعار الجديد لقوات الفضاء الأمريكية، الوحدة السادسة في جيشنا الرائع".

جمع المنشور أكثر من سبعة آلاف إعجاب، لكن معظم المعلقين سخروا من شعار "يشبه إلى حد بعيد شعار "Starfleet Command" من فيلم "Star Trek".

After consultation with our Great Military Leaders, designers, and others, I am pleased to present the new logo for the United States Space Force, the Sixth Branch of our Magnificent Military! pic.twitter.com/TC8pT4yHFT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 24, 2020

وكتب حساب يحمل اسم "شانون غن ذا فايت موود": "آمل أن تتم مقاضاتك بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر. ألا يوجد في البيت الأبيض أحد لديه دماغ؟...".

وعلق حساب آخر يحمل اسم "نيد بيل": "ممتاز، ستذهب أموال دافعي الضرائب الآن إلى المحامين للتغلب على دعاوى Paramоunt".

وتساءلت أنجيلا بيلاكمينو: "هل يمكن أن تكون المهمة الأولى لقوات الفضاء إطلاق ترامب وإدارته إلى الشمس؟".

سابقا، سخر الأمريكيون من البزة العسكرية لقوات الفضاء.