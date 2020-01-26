سامسونغ تبتكر هاتفا مصنوعا من أرق الشاشات القابلة للطي... فيديو

أصدرت شركة سامسونغ هواتف بشاشات قابلة للطي أرق بـ 100 مرة من الشاشات الحالية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فالهواتف الجديدة باهظة الثمن كونها مصنوعة من مادة أكسيد القصدير الإنديوم التي طورها باحثون أستراليون باستخدام تقنية طباعة المعادن السائلة لتصنيعها.

وأضافت الصحيفة أن هذه المادة تم تطويرها لتصبح أرق بمئة مرة من الشاشات الحالية.

وهذه الهواتف قابلة للطي بشكل عامودي وبأكثر من طريقة، وتستخدم طاقة أقل مما يساعد البطارية على زيادة ساعات عملها.