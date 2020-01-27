اتصال برقم خاطئ على "واتسآب" قد يعرفك على شريك العمر

تكللت قصة حب غريبة جمعت شابا وفتاة بريطانيين بالزواج، حيث أنها حولتهما من غريبين إلى عروسين، وذلك بفضل رقم هاتف خاطئ على واتسآب.

بدأت القصة عام 2018 عندما قررت جايد سكوت (30 عاما)، أن تشتري رقم هاتف جديد، لتبدأ بعدها في تلقي مكالمات ورسائل موجهة إلى شخص يدعى "مات".

وبدأت جايد سكوت (30 عاما) بتلقي مكالمات ورسائل موجهة إلى شخص يدعى "مات" عام 2018 عندما قررت شراء رقم هاتف جديد.

ولم تفهم جايد ما حدث، حتى قامت صديقتها بإرسال لقطة تظهر أن صورة حسابها على واتسآب تعود لرجل، واتضح أن جايد التي اشترت رقما جديدا، قد حصل شخص آخر على رقمها القديم، وهو الرجل نفسه الذي يدعى مات.

وتواصلت المرأة مع الرجل الغريب لتبلغه بأنها تتلقى رسائل ومكالمات موجهة له، ليرد قائلا إنه تلقى أيضا مكالمات موجهة لها.

وبطريقة غريبة، استمر الاثنان في تبادل الرسائل بصورة متواصلة لمدة 5 أيام، قبل أن يطلب مات لقاء جايد لاحتساء القهوة، وفق ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".

وما أن التقى الاثنان، حتى شعرا بالانسجام وتحولت تلك الصدفة الغريبة إلى علاقة حب تكللت بطلب الزواج. ومن المقرر أن يتزوج جايد ومات في عام 2020.

وقالت جايد إنها على ثقة بأن لقاءهما "لم يكن صدفة"، وأضافت: "أؤمن أن القدر جمعنا، فهناك قواسم مشتركة كثيرة بيننا، فعلى سبيل المثال، نحب نفس الأغنية وأينما ذهبنا سمعناها في الأماكن التي ندخلها. لقاؤنا لم يكن صدفة".