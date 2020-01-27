كيف علقت نانسي عجرم بعد عملية الرأس لتركي آل الشيخ؟

انتشرت صورة عبر موقع التواصل الاجتماعي لرئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ بعد خضوعه لعملية بالرأس، أثارت ردود فعل متباينة بين رواد مواقع التواصل.

وظهر آل الشيخ بالصورة متعبا بعد عمل جراحي ورأسه ملفوف بالضمادات وعلى يديه نواقل المغذيات الطبية، وتمنى مغردون لآل الشيخ الصحة والسلامة والعودة القريبة للرياض.

View this post on Instagram A post shared by TURKI ALALSHIKH (@turkialalshik) on Jan 25, 2020 at 11:38pm PST

​ووجهت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم رسالة إلى المستشار تركي آل الشيخ.

الحمدلله على سلامتك وتكون دايماً بخير وصحة وسلامة معالي المستشار.. الله يحميك لعيلتك وأهلك ومحبينك🙏🏻💐💐 @Turki_alalshikh — Nancy Ajram (@NancyAjram) January 26, 2020

​وكتبت النجمة اللبنانية على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي التويتر: "الحمد لله على سلامتك، وتكون دايماً بخير وصحة وسلامة معالي المستشار، الله يحميك لعيلتك وأهلك ومحبينك تركي آل الشيخ".

وكانت شائعات قد انتشرت بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بأن صحة تركي قد تدهورت، وبعضهم ذهب لأبعد من ذلك حين أشاع وفاته، وهو ما اضطر الأخير لنشر صورته بعد العملية لطمأنه الجمهور.