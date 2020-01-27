مايسترو "روبوت" يقود فرقة موسيقية في دولة عربية

ينتظر جمهور مؤسسة الشارقة للفنون في الإمارات، حفلا موسيقيا، يعتمد المشاركون في أدائه على استخدام روبوت، يقوم بدور الـ"مايسترو".

ولفتت بوابة "العين" الإخبارية، إلى أن جمهور مؤسسة "الشارقة" للفنون في الإمارات على موعد مع رؤية الروبوت يقف مكان "المايسترو" لقيادة فرقة موسيقية، مشيرة إلى أن هذا الأمر يخالف ما يعرفه الناس، حول مجالات استخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة.

وأوضحت أن الروبوت، يحمل اسم "آلتر 3"، ويشارك في العرض الأول في الشرق الأوسط لأوبرا "جمال مخيف"، التي تستضيفها مؤسسة الشارقة للفنون، الجمعة المقبلة، ويقام العرض ضمن معرض "تراكيب الرنين: فن الصوت والأداء الياباني".

يذكر أنه تم عرض أوبرا "جمال مخيف" في عدة دول هي اليابان وأستراليا وألمانيا، وهي من تأليف الفنان كييتشيرو شيبويا.

ويعد العرض، الذي يقوده الروبوت بمرافقة الأوركسترا السمفونية الوطنية، ضمن مشروع "شيبويا" ورؤيته الفنية وسعيه الدائم لتخطي الحدود بين الإنسان والتكنولوجيا، بحسب الموقع، الذي لفت إلى أنه يقدم أعمالا تتراوح بين العزف المنفرد على البيانو إلى الموسيقى الإلكترونية والأوبرا.