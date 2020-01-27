نصائح تعينك على مواجهة أعراض القولون العصبي المزعجة

وجهت أخصائية في التغذية العلاجية، بعض النصائح لمرضى القولون العصبي، من أجل التعامل مع الإزعاج الذي يسببه المرض المزعج.

ووفقا لما نشرته بوابة "الأهرام"، قالت الدكتورة أميرة نزيه، إن معاناة البعض مع أعراض آلام البطن المتكررة، والمصحوبة بإمساك أو إسهال وانتفاخات، يكون السبب الشائع فيها هو القولون العصبي.

وتابعت الطبيبة "التعامل الجيد مع القولون العصبي، كفيل بالقضاء على مؤثراته السلبية، وهذا يتطلب التزام المصابين به بتغيير أسلوب حياتهم، والحد من المؤثرات الخارجية التي تسبب لهم القلق والتوتر، وذلك للتخفيف والحد بشكل كبير جدا من الأعراض المزعجة".

وأضافت "ينصح بالحد من تناول الألياف بكميات كبيرة، ويفضل إدخالها ضمن الوجبات تدريجيا، وتناول الذائب منها مثل الشوفان، كما يجب تقشير الخضراوات والفواكه للتخلص من الألياف الصلبة المسببة للانتفاخات، كما يجب تجنب الأطعمة المسببة للحساسية مثل الألبان والأطعمة التي تحتوى على الجلوتين مثل منتجات القمح".

وحذرت أخصائية التغذية العلاجية من تناول البقوليات مثل الفول والبروكلي والكرنب والبصل والأغذية المصنعة والبطاطس المقلية الجاهزة، والمشروبات التي تحتوى على الكافيين، وعدم تناول الساخن مع البارد مثل الطعام الساخن مع مياه باردة.

كما نصحت الطبيبة أميرة نزيه بتناول وجبات صغيرة بدلا من الوجبات الكبيرة، و تناول لترين ونصف من الماء يوميا، وتجنب مصادر القلق والتوتر، والحفاظ على ممارسة الرياضة يوميا، إضافة إلى تناول الزنجبيل والكركم، حيث أنهما من المشروبات.

كما طالبت بتناول الزبادي يوميا، حيث أنه يساعد فى نمو البكتريا المفيدة داخل الأمعاء، وأيضا تناول المشروبات التي تنظم حركة المعدة مثل اليانسون والنعناع.

وأشارت الطبيبة إلى أن تناول المضادات الحيوية، وبعض أدوية السعال ومضادات الاكتئاب، قد تزيد من أعراض القولون العصبي.