قطعة حلوى في مسابقة تنهي حياة امرأة أسترالية...فيديو

لقيت امرأة أسترالية حتفها بعد مشاركتها في مسابقة لتناول الحلوى "الكيك" بمناسبة الاحتفالات بـ"يوم أستراليا الوطني".

واختنقت المرأة البالغة من العمر 60 عاما، أثناء تناولها الحلوى، وسارع موظفو الفندق إلى تقديم عملية الإنعاش القلبي الرئوي للمرأة، واتصلوا بخدمات الطوارئ، لكن أعلن عن وفاتها في وقت لاحق بسبب الاختناق.

ونقلت المرأة على الفور إلى المستشفى، "هيرفي باي" غير أن المسعفين لم يتمكنوا من إنعاشها، حيث أعلن عن وفاتها بسبب الاختناق، بحسب "بي بي سي".

ونشرت وسائل الإعلام مشاهد فيديو منقولة عن هواتف محمولة للحدث في فندق "بيتش هاوس" في منطقة هيرفي باي، الذي كان يبثه موقع "أستراليا 9 نيوز" وظهر المتسابقون وهم يتناولون كيك "اللامينغتون" بسرعة.

ويسمع مع اللقطات أصوات المشجعين وهتافاتهم وبجانبهم أكواب من الماء لمساعدتهم على سرعة البلع، فيما لم تظهر حالة الوفاة التي تم الإبلاغ عنها.