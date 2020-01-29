كريم عبد العزيز يكشف تفاصيل مشهد في أحد أفلامه كاد أن يتسبب في كارثة

سرد الفنان المصري كريم عبد العزيز، كواليس تصوير مشهد في أحد أفلامه، والذي كاد أن ينتهي بكارثة.

وقال عبد العزيز في لقاء تلفزيوني: "مشهد الانفجار في فيلم واحد من الناس، كاد أن يسبب كارثة. التفجير تم في الدور الثامن من إحدى العمارات على النيل بجزيرة الزمالك".

وأوضح كريم عبد العزيز "قررنا تفجير الدور الثامن في عمارة تحت الإنشاء واتفقنا مع صاحب العمارة على أن التفجير سيكون بمؤثرات ولن يضر العمارة".

وتابع عبد العزيز "وقع الانفجار، ووجدت نارا هائلة واهتزازا كبيرا دفعني للنطق بالشهادة خوفا من الموت".

وأضاف الممثل المصري "الانفجار كان شديدا وتسبب في كسر 350 مترا من الزجاج، وعند توجهنا لمكتب صاحب العمارة والمتواجد في نفس العقار وجدناه قد سقط أرضا وأعلى منه مكتبة يمتلكها".

يذكر أن فيلم "واحد من الناس"، عرض في السينما عام 2006، وهو من بطولة كريم عبد العزيز ومنة شلبي وعزت أبو عوف ومحمود الجندي وأحمد راتب.