في جراحة غريبة... رجل يحصل على إصبع جديد

حصل صانع أحذية بريطاني على إبهام جديد، بعد أن خسر إصبعه خلال صناعة حذاء في جراحة غريبة من نوعها تم خلالها استبدال إبهامه المقطوع بإصبع قدمه الكبير.

وقال المريض ديفيد لي: "كنت قلقا من أنني لن أتمكن من إصلاح الأحذية مرة أخرى. بكيت كثيرا وظننت أنني كنت سأفقد متجري أيضا".

وقال جيل أروزميث، أحد جراحي اليد الذين أجروا العملية: "هناك العديد من الطرق المختلفة لإعادة ترميم الإبهام، ولكن استخدام إصبع القدم الكبيرة يقدم أفضل الفوائد الوظيفية والتجميلية، لأنه يشبه الإبهام في اليد".

وباتت أصابع القدم البديل الأفضل لأصابع اليد لتشابهها الكبير.

In rare surgery, hospital swaps man's lost thumb for a big toe https://t.co/4bK3RMLkPW pic.twitter.com/gQdrThvmyv — Live Science (@LiveScience) January 28, 2020

وتتسبب إزالة إصبع القدم الكبير في تشويه القدم، إلا أن المريض يتمكن من السير بشكل طبيعي عقب فترة من الجراحة.

يذكر أن ديفيد لي خضع لجراحة استمرت عشر ساعات، قبل أن يخضع لأشهر من التأهيل لاستعادة قوة قبضته.