إناء ذكي يخبرك بما تحتاجه النبتة... فيديو

انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لأصيص النباتات الذكي "لوا" القادر على الظهور بـ15 تعبيرا من وجهه التعبيري لإخبار صاحبه بما يحتاجه النبات داخله من مياه أو ضوء أو تغيير في درجة الحرارة أو أي ظروف محيطة أخرى.

وعرضت شركة "مو ديزاين" الأصيص في معرض "سي إي أس" التجاري للتكنولوجيا 2020 في لاس فيغاس بالولايات المتحدة، وأوضحت أن الأصيص يستخدم حساسات عديدة لتعقب رطوبة التربة والتعرض لأشعة الشمس ودرجة الحرارة لنقل عافية النبات، ويضم حساس مشاعر يجعل الأمر يبدو كأنها عيون تتبع صاحبه في مختلف أرجاء المنزل لكنها ليست مثيرة للخوف.

ويحتوي الأصيص على تطبيقه الخاص حتى يمكن من تعقب صحة النبات مثلما هي الحال مع أغلب الأجهزة المنزلية الذكية هذه الأيام، وتبلغ تكلفة الواحد منه 99 يورو (نحو 109 دولارات)، مما يجعله أغلى بكثير من الأصيص العادي، بحسب ما ذكر موقع "indiegogo".

وتظهر أنياب مصاص دماء على الوجه التعبيري للأصيص الزرع، إذا ما أبعده المستخدم عن ضوء الشمس، في حين يظهر لسان يتدلى من وجهه التعبيري إذا نسي المرء ري النبات.