تحديث غوغل إيرث الجديد يجعلك تكتشف الفضاء من مكانك... صورة

قامت شركة "غوغل" بتحديث تطبيق "غوغل إيرث" على الأجهزة الذكية لتمكن مستخدميها من التجول في الفضاء واستكشافه، الأمر الذي يسمح بعرض الكون المرصع بالنجوم أثناء استخدام التطبيق.

وقد نشر موقع "إنغيدجيت" أن غوغل طرحت هذه الميزة التي تمكن المستخدم من استعراض صور لدرب التبانة أثناء تدوير الكرة الأرضية، وهي ليست مجرد خلفية، بل خريطة نجمية حقيقية تم تصويرها بوساطة المرصد الجنوبي الأوروبي.

Google Earth adds views of outer space on mobile https://t.co/ph7iuRK302 pic.twitter.com/RxEk9s9Wu2 — Engadget (@engadget) January 30, 2020

بالإضافة إلى رؤية النجوم كما تبدو على ارتفاع 30 ألف ميل فوق سطح الأرض، وهو مايزيد الأمر جمالاً لمكتشفي الفضاء.