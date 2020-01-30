قالت نعم... الفارس المصري يتزوج ابنة بيل غيتس

أعلنت جينيفر، ابنة الملياردير الأمريكي، مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس، أنها وافقت على طلب الزواج، الذي تقدم به الفارس المصري، نايل نصار.

جاء ذلك في تدوينة على حسابها الرسمي في "انستغرام"، ردا على تدوينة سابقة، للفارس المصري، تحدث فيها عن كونه أسعد رجل في العالم معها.

ونشر نايل نصار، صورة مع جينيفر قال فيها: "قالت نعم، أشعر وكأنني الأكثر حظا وأسعد رجل في العالم الآن.. جين، أنت كل شيء كان يمكنني تخيله وأكثر من ذلك بكثير".

وأضاف: "لا أستطيع الانتظار لنكبر سوية في هذه الرحلة التي تسمى الحياة، وببساطة لا أستطيع تخيل (حياتي) بدونك بعد الآن.. أحبك أكثر مما يمكنك تخيله.. وشكرا لك على جعل كل يوم أشبه بالحلم بالنسبة لي".

وردت جينيفر على صفحتها: "نايل نصار، أنت فريد، وسحرتني خلال نهاية الأسبوع الماضي، وفاجأتني في أكثر المناطق تعبيرا.. لا أستطيع الانتظار لقضاء باقي حياتنا نتعلم ونكبر ونضحك ونحب معا، نعم مليون مرة..".

نشأ نصار في الكويت وهناك بدأ أولى خطواته في عالم الفروسية، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليتخرج من جامعة ستانفورد بكاليفورنيا 2013 بالتوازي مع تقدمه في رياضة الفروسية، التي أسفرت عن تتويجه بالعديد من البطولات العالمية.

وكشفت صحيفة "Le Parisien" الفرنسية فى يوليو 2017 عن علاقة صداقة تجمع نصار بـ "جينفر" ابنة ثاني أغنى رجل في العالم الذي تقدر ثروته بـ 90 مليار دولار .