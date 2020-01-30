أول قرار من خالد النبوي بعد الوعكة الصحية

قرر الممثل المصري العالمي، خالد النبوي، أن يخرج من وعكته الصحية، التي لازمته طوال الفترة الأخيرة، وذلك بالمشاركة في بطولة عمل فني جديد.

وتعاقد "النبوي" بشكل نهائي مع المنتج، أحمد عبد العاطي، على بطولة مسلسل تلفزيوني، يحمل اسم "لما كنا صغيرين"، والذي يشاركه البطولة فيه محمود حميدة وريهام حجاج، وهو من تأليف أيمن سلامة، ومن إخراج محد علي، بحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية.

وبدأ تصوير أول مشاهد المسلسل الجديد، الثلاثاء، من دون حضور خالد النبوي، كما توضح الصور التي شاركها محمود حميدة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" في موسم دراما شهر رمضان.

يشار إلى أن خالد النبوي غادر المستشفى إلى منزله، الخميس الماضي، وذلك بعد خضوعه لعملية دعامة دوائية ناجحة في الشريان التاجي الخلفي، بعد أن تعرض، مساء الثلاثاء، لأزمة قلبية نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات في العاصمة المصرية، القاهرة.

واحتفل خالد النبوي مؤخرا، بطرح أحدث أفلامه "يوم وليلة"، في دور العرض السينمائية، ويشارك في بطولته، أحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.

كما حقق النبوي نجاحا كبيرا في دور البطولة للمسلسل التاريخي "ممالك النار"، الذي عرض على شاشة "إم بي سي"، وجسد في أحداثه دور السلطان طومان باي.

ومسلسل "ممالك النار" من بطولة الممثل المصري والعالمي، خالد النبوي، ومحمود نصر، ورشيد عساف، وكندة حنا، ومنى واصف، وعبد المنعم عمايري، وعاكف نجم، ومن إخراج المخرج الإنجليزي بيتر ويبر، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وبدأ عرضه يوم 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، على جميع قنوات "إم بي سي"، ومن إنتاج "جينوميديا" للمنتج الإماراتي ياسر حارب، ووصل عدد حلقاته لـ14 حلقة.