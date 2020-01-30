لم تتعلم الدرس... نجاة إعلامية مصرية شهيرة من الموت

نجت الإعلامية المصرية، بسمة وهبة، من الموت، بعد اندلاع حريق في منزلها، بسبب مدفأة كهربائية، بمدينة السادس من أكتوبر، في العاصمة المصرية القاهرة.

وخرجت وهبة من المستشفى بعد أن تم وضعها على جهاز التنفس الصناعي، وخضوعها لفحوصات عاجلة في أحد المسشفيات.

وفي أول ظهور لها، بعد نجاتها من الحريق، وجهت بسمة وهبة من خلال برنامجها التلفزيوني "كل يوم"، المذاع على فضائية "أون إي" المصرية، نصائح للمواطنين.

وقالت بسمة وهبة إنه "بعد وفاة والد المطرب المصري، إيهاب توفيق، نتيجة الحريق بسبب الدفائة، وجهت نصائح كثيرة للمواطن وتحدثت عن الاستخدام الخاطئ لها، وبعد كل ذلك وقعت هي في المشكلة، وأكدت أنها حرقت بالنار بسبب المشترك والمدفأة".

ولفتت إلى أنها اشترت مشترك مستورد، ولكن "المشترك احترق وتسبب فى حريق كبير".

وكانت بسمة وهبة قد شاركت عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، مقطعا مصورا من داخل منزلها بينت فيه كيف احترق المشترك الكهربائي الذي كانت تضع به المدفأة.

View this post on Instagram ربنا نجاني الحمدلله من موت محقق الحمدلله يا رب لك الحمد والشك A post shared by Basma Wahba (@basma_wahba) on Jan 27, 2020 at 7:31pm PST

وعلقت بسمة وهبة على المقطع المصور:"ربنا نجاني الحمدلله من موت محقق الحمد لله يا رب لك الحمد والشكر".

يشار إلى أن بسمة وهبة أثارت جدلا واسعا في شهر رمضان الماضي، بسبب برنامجها "شيخ الحارة"، والذي تعرض لوقف عرضه من فضائية "القاهرة والناس"، عقب عرض حلقة الأديبة والفنانة التشكيلية، ياسمين الخطيب، وتلا ذلك تقديم وهبة لاستقالتها من القناة.