الجمهور السعودي يهدي تامر حسني إنجازا سينمائيا عربيا غير مسبوق

توجه الفنان المصري، تامر حسني، بالشكر إلى الجمهور السعودي، بعدما أهداه إنجازا سينمائيا عربيا غير مسبوق.

أعلن تامر حسني، اليوم الخميس، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، نقلا عن الشركة الموزعة لأحدث أفلامه "الفلوس"، أن إيراداته في شباك التذاكر السعودي، تجاوزت ما يعادل 70 مليون جنيه ( بالعملة المصرية)، وهو أعلى رقم لفيلم عربي بتاريخ السينما العربية.

بهذه المناسبة، شكر تامر حسني الجمهور السعودي قائلا: "وشكرا من كل قلبي جدا جدا مررررة شكرا للشعب السعودي الراقي الغالي".

وانطلق عرض فيلم "الفلوس" فى دور العرض السينمائية، في يوم 25 ديسمبر/ كانون الأول، وتدور أحداثه حول نصاب محترف يدعى "سيف"، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية "حلا"، ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر، لتبدأ سلسلة لا تنتهي من الخدع والألاعيب، التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

والفيلم من بطولة تامر حسني وزينة وخالد الصاوي ومحمد سلام وعائشة بنت أحمد.

يشار إلى أن آخر أفلام تامر حسني كان "البدلة"، الذي عرض عام 2018، ويشاركه بطولته، أكرم حسني وأمينة خليل، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وهو من إخراج محمد جمال العدل، وهو أول فيلم عربي يعرض في دور العرض السينمائية في المملكة العربية السعودية، منذ السماح بعودة السينما في المملكة.