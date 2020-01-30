الجمهور السعودي يهدي تامر حسني إنجازا سينمائيا عربيا غير مسبوق

أعلن تامر حسني، اليوم الخميس، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، نقلا عن الشركة الموزعة لأحدث أفلامه "الفلوس"، أن إيراداته في شباك التذاكر السعودي، تجاوزت ما يعادل 70 مليون جنيه ( بالعملة المصرية)، وهو أعلى رقم لفيلم عربي بتاريخ السينما العربية.
بهذه المناسبة، شكر تامر حسني الجمهور السعودي قائلا: "وشكرا من كل قلبي جدا جدا مررررة شكرا للشعب السعودي الراقي الغالي".
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شكراً شركة نون على شهادتكم الغالية العظيمة حقا انتم شركة محترمة و الشرف لي انا في تعاوننا الحالي و يشرفني استمرار التعاون ، ربنا يوفقكم و يوفقنا جميعاً يا رب و شكراً من كل قلبي جداً جداً مرررررررره شكراً للشعب السعودي الراقي الغالي #Repost @nstars_sa ・・・ فيلم الفلوس ونجاح كبير ومتميز صرحت شركه نجوم نون بالسعوديه و هي الشركه المسؤله عن توزيع فيلم الفلوس للنجم العربي تامرحسني بالمملكه السعوديه ان اجمالي إيرادات فيلم الفلوس بالمملكه السعوديه فقط تجاوزت بما يعادل بالعمله المصريه ٧٠ مليون جنيه مصري و يعتبر هذا الرقم اعلي رقم لفيلم عربي بتاريخ السينما العربيه ونبارك للنجم المتميز تامر حسني على شعبيته الإستثنائيه بالمملكه و على هذا التفوق متمنيين له دوام النجاح و التوفيق @tamerhosny @nstars_sa
وانطلق عرض فيلم "الفلوس" فى دور العرض السينمائية، في يوم 25 ديسمبر/ كانون الأول، وتدور أحداثه حول نصاب محترف يدعى "سيف"، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية "حلا"، ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر، لتبدأ سلسلة لا تنتهي من الخدع والألاعيب، التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.
والفيلم من بطولة تامر حسني وزينة وخالد الصاوي ومحمد سلام وعائشة بنت أحمد.
يشار إلى أن آخر أفلام تامر حسني كان "البدلة"، الذي عرض عام 2018، ويشاركه بطولته، أكرم حسني وأمينة خليل، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وهو من إخراج محمد جمال العدل، وهو أول فيلم عربي يعرض في دور العرض السينمائية في المملكة العربية السعودية، منذ السماح بعودة السينما في المملكة.
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