الجمهور السعودي يهدي تامر حسني إنجازا سينمائيا عربيا غير مسبوق

View this post on Instagram

شكراً شركة نون على شهادتكم الغالية العظيمة حقا انتم شركة محترمة و الشرف لي انا في تعاوننا الحالي و يشرفني استمرار التعاون ، ربنا يوفقكم و يوفقنا جميعاً يا رب و شكراً من كل قلبي جداً جداً مرررررررره شكراً للشعب السعودي الراقي الغالي #Repost @nstars_sa ・・・ فيلم الفلوس ونجاح كبير ومتميز صرحت شركه نجوم نون بالسعوديه و هي الشركه المسؤله عن توزيع فيلم الفلوس للنجم العربي تامرحسني بالمملكه السعوديه ان اجمالي إيرادات فيلم الفلوس بالمملكه السعوديه فقط تجاوزت بما يعادل بالعمله المصريه ٧٠ مليون جنيه مصري و يعتبر هذا الرقم اعلي رقم لفيلم عربي بتاريخ السينما العربيه ونبارك للنجم المتميز تامر حسني على شعبيته الإستثنائيه بالمملكه و على هذا التفوق متمنيين له دوام النجاح و التوفيق @tamerhosny @nstars_sa