اكتشاف أثري ضخم في مصر يضم مقابر ومومياوات وتماثيل

أعلنت مصر أول اكتشافاتها الأثرية لعام 2020، اليوم الخميس، وذلك بمحافظة المنيا في صعيد البلاد، والذي شمل مجموعة من المقابر والمومياوات والتوابيت والأثاث الجنائزي.

ونقلت صحيفة "الأهرام" المصرية عن وزير السياحة والآثار، خالد العناني قوله: "اليوم نعلن أول كشف أثر لعام 2020 بمنطقة تونا الجبل، بعد إعلان 4 اكتشافات جديدة منذ عام 2018.

وتابع الوزير في تصريحاته:

هذا هو الموسم الثالث لأعمال البعثة والتي كشفت خلاله، 16 مقبرة بها 20 تابوتا مختلفة الأشكال والأحجام من بينها 5 توابيت من الحجر الجيري صممت على هيئة آدمية ومنقوشة بكتابات هيروغليفية.

​كما ضم الكشف 5 توابيت خشبية في حالة جيدة بعضها محفور عليه أسماء أصحابها مثل تابوت "حر" وتابوت "جحوتي إير دي إس" وتابوت "حر وجا"، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف تمثال مصنوع من الفيانس الأزرق والأخضر.