اكتشاف أثري ضخم في مصر يضم مقابر ومومياوات وتماثيل

ونقلت صحيفة "الأهرام" المصرية عن وزير السياحة والآثار، خالد العناني قوله: "اليوم نعلن أول كشف أثر لعام 2020 بمنطقة تونا الجبل، بعد إعلان 4 اكتشافات جديدة منذ عام 2018.
#مصر | كشف أثرى جديد فى #المنيا يضم 3 مقابر .. اعرف التفاصيلhttps://t.co/CdQuKpYjjm pic.twitter.com/3mSj9Yio2A— اليوم السابع (@youm7) January 30, 2020
وتابع الوزير في تصريحاته:
هذا هو الموسم الثالث لأعمال البعثة والتي كشفت خلاله، 16 مقبرة بها 20 تابوتا مختلفة الأشكال والأحجام من بينها 5 توابيت من الحجر الجيري صممت على هيئة آدمية ومنقوشة بكتابات هيروغليفية.
بالصور.. كشف أثري عملاق بـ #تونا_الجبل في #المنياhttps://t.co/MOgppGKONz pic.twitter.com/YlSLK85SjZ— مصراوي (@masrawy) January 30, 2020
كما ضم الكشف 5 توابيت خشبية في حالة جيدة بعضها محفور عليه أسماء أصحابها مثل تابوت "حر" وتابوت "جحوتي إير دي إس" وتابوت "حر وجا"، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف تمثال مصنوع من الفيانس الأزرق والأخضر.
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