مسلسل "ذا كراون" يكشف عن الممثلة التي ستجسد الملكة إليزابيث في موسمه الأخير

كشف القائمون على المسلسل التلفزيوني، "ذا كراون" (التاج)، من إنتاج شبكة "نتفيلكس" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن اسم الممثلة التي ستجسد دور ملكة بريطانيا، الملكة إليزابيث الثانية، ضمن أحداث موسمه الأخير.

وذكر الحساب الرسمي للمسلسل على موقع "تويتر"، أن إميلدا ستونتون ستلعب دور ملكة بريطانيا في المسلسل، وذلك خلفا للممثلتان، كلير فوي وأوليفيا كولمان، اللتان جسدتا الملكة إليزابيث في المواسم السابقة.

Imelda Staunton will play Queen Elizabeth II in the fifth and final season of The Crown. pic.twitter.com/hUOob58A9p — The Crown (@TheCrownNetflix) January 31, 2020

وجسدت كلير فوي شخصية الملكة إليزابيث، في الموسم الأول والثاني من مسلسل "ذا كراون"، وحازت عنه على جوائز "غولدن غلوب" و"إيمي".

ولفت المسلسل في تغريدته، اليوم الجمعة، إلى أن الموسم الخامس من العمل سيكون الأخير.

ونالت إميلدا ستونتون شهرة، من مشاركتها في أفلام "هاري بوتر" ومسلسل "دوانتون آبي".

وعبر العديد من متابعي مسلسل "ذا كراون" عن إعجابهم بالاستقرار على إميلدا ستونتون للقيام بدور الملكة إليزابيث في الموسم الأخير، واصفين أنه "اختيار ممتاز".

وبحسب مجلة "فارايتي" الأمريكية، فإنه من المتوقع أن يشمل الموسم الخامس والأخير من مسلسل "ذا كراون" على ذكر ميغان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، حفيد الملكة إليزابيث.

وبدأ تصوير الموسم الرابع من مسلسل "ذا كراون"، والذي يشهد على الظهور الأول للأميرة ديانا، زوجة الأمير تشارلز، نجل الملكة إليزابيث.

ويسلط مسلسل "ذا كراون" الضوء على فصول من حياة ملكة بريطانيا، الملكة إليزابيث الثانية، بما في ذلك صراعاتها السياسية، فضلا عن الأحداث التي شكلت النصف الثاني من القرن العشرين.