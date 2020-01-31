الممثلة المصرية أروى جودة تكشف حقيقة ارتباطها بفنان تركي شهير

وأكدت "جودة" أنها كانت تربطها علاقة رسمية بأوزجان دينيز، بعد أن شاركته تصوير إحدى أغنياته المصورة في تركيا، وقتما كانت تعمل عارضة أزياء في بداياتها الفنية، بحسب موقع "في الفن".

وأضافت أروى جودة أن أوزجان دينيز التقى وقتها بعائلتها، وتقدم لخطبتها، مما يجعلها علاقة رسمية، لكن بسبب ارتباطها بمصر وارتباطه هو بتركيا، اكتشف كلا منهما عدم استطاعته البعد عن بلده وعائلته، ووقع الإنفصال بهدوء ودون مشاكل.

يشار إلى أن أروى جودة تنتطر عرض فيلم "أشباح أوروبا" في دور العرض السينمائية، والذي تقوم ببطولته الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، بمشاركة الممثل أحمد الفيشاوي، وهو العمل السينمائي الأول لها بعد غياب أكثر من 5 سنوات عن شاشة السينما، إذ كان آخر أعمالها السينمائية الجزء الثاني من فيلم "الجزيرة"، من إنتاج 2015، وهو من بطولة أحمد السقا وهند صبري وخالد صالح.

وكان آخر أعمال أروى دودة الدرامية، مسلسل "أهو دا اللي صار"، والذي قامت ببطولته روبي وأحمد داوود.