حقيقة وفاة نادية لطفي

تردد في الساعات القليلة الماضية، أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بوفاة الفنانة المصرية، نادية لطفي، (83 سنة) وذلك بعد تدهور حالتها الصحية في المستشفى.

ونفى نقيب الممثلين المصريين، أشرف زكي، اليوم السبت، هذه الأنباء، مؤكدا أنه لم يرده أي خبر بشأن ذلك، بحسب تصريحاته لصحيفة "الشروق" المصرية.

وأضاف أنه على تواصل دائم مع المستشفى التي ترقد نادية لطفي فيها، للاطمئنان على صحتها.

وعن آخر تطورات حالتها الصحية، أشار أشرف زكي إلى أن الفنانة مازالت في غرفة العناية المركزة، وطلب من الجمهور الدعاء لها.

وكان أشرف زكي منع أمس الجمعة من زيارة نادية لطفي في المستشفى، بتعليمات من إدارتها.

وأوضح زكي أنه لا يستطيع زيارة نادية لطفي، ويحاول التواصل مع إدارة المستشفى، ولكنها منعت الزيارة، بحسب موقع "مصراوي".

وكانت الفنانة الكبيرة قد دخلت في غيبوبة الأربعاء الماضي، بعد تدهور حالتها الصحية، إذ عانت من ضيق في التنفس منذ فترة، ودخلت بعدها العناية المركزة

وذكرت الصفحة الرسمية لبرنامج "عرب وود" عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، أن مديرة أعمال نادية لطفي صرحت أنها فقدت الوعي ودخلت في غيبوبة الآن، وأكدت باكية أن وضعها الصحي حاليا أصبح حرجا للغاية.

يشار إلى أن نادية لطفي، احتفلت بعيد ميلادها في 3 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وكان أول ظهور سينمائي لبولا شفيق، الشهيرة بـ"نادية لطفي"، في فيلم "سلطان" أمام الممثل الراحل فريد شوقي، من إنتاج عام 1958، وذلك قبل أن تشارك في بطولة العديد من أشهر أفلام السينما المصرية، ومنها "الخطايا" و"للرجال فقط" و"الناصر صلاح الدين" و"السمان والخريف" و"قصر الشوق"، وكان آخر ظهور فني لها بمسلسل "ناس ولاد ناس" في 1993.