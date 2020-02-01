بمليون جنيه... أصالة نصري تنقذ ابنها من السجن في جريمة قتل

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم السبت، بانقضاء الدعوى الجنائية في اتهام نجل المطربة السورية، أصالة نصري، "خالد"، في حادث تسبب في قتل مواطن، بالتصالح، بعد موافقة أهالي المجني عليه.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة القاهرة الجديدة، بلاغا بوجود حادث كبير بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتبين وفاة المجني عليه، وهروب المتسبب في الحادث، بحسب بوابة "الأهرام" المصرية.

وبتفريغ كاميرات المراقبة، وتكثيف التحريات، تبين أن وراء الحادث المتهم "خالد أيمن" نجل أصالة نصري، إلا أن المتهم سلم نفسه لقوات الأمن، واعترف بتسببه في الحادث بطريق الخطأ.

وذكرت تقارير مصرية محلية، أن أصالة نصري تصالحت مع أهل الضحية، ودفعت مبلغ مليون جنيه مقابل تنازلهم عن القضية، لأنها تعد قتل خطأ، ويجوز فيها التصالح بالنسبة للقانون المصري.

وكشف شاكر محمد عبد الهادي، والد المجني عليه هاني، أنه تنازل بالصلح عن القضية رقم 12717 لسنة 2019 الخاصة بقيام خالد أيمن الذهبي، نجل الفنانة أصالة، المتهم بقتل ابنه إثر صدمه بسيارته، وذلك مقابل مبلغ "مليون جنيه"، بحسب صحيفة "الدستور" المصرية.

ونجل أصالة نصري من زوجها الأول، أيمن الذهبي، الذي أنجبت منه أيضا ابنتها "شام".