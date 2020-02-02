تمثل 14 دولة عربية... أكثر من 200 فيلم تقدم للمشاركة في مهرجان البحرين السينمائي

أعلنت رئيسة مهرجان البحرين السينمائي، منصورة الجمري، عن إغلاق باب المشاركة في مسابقة المهرجان.

وكانت إدارة المهرجان حددت الجمعة 31 يناير/ كانون الثاني، موعدا أخيرا لاستقبال طلبات المشاركة في مسابقة المهرجان، الذي تقام دورته الأولى خلال الفترة من 4 إلى 8 مارس/ آذار المقبل.

وأكدت منصورة الجمري ، في بيان حصلت " سبوتنيك " على نسخة منه، أن عدد الأفلام التي تقدمت بطلبات المشاركة في مسابقة المهرجان بلغت أكثر من 200 فيلم، تمثل 14 دولة عربية، وفي مقدمتها البحرين الدولة المضيفة، إلى جانب كل من المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات وعمان ومصر والعراق وسوريا والأردن والمغرب وتونس والجزائر وفلسطين ولبنان.

وقالت "الجمري"، إن مسابقة المهرجان تشمل 4 أنواع من الأفلام، هي الروائية القصيرة، والوثائقية، والتحريك، وأفلام المرأة، مشددة أن المشاركة في مسابقة المهرجان محصورة في المخرجين العرب فقط.

ويهدف مهرجان البحرين السينمائي، الذي ينظمه نادي البحرين للسينما، إلى تقديم حدث سينمائي ثقافي يحمل الإضافة النوعية للحركة الثقافية في مملكة البحرين، والمساهمة في نشر الثقافة والوعي السينمائيين ودعم المواهب السينمائية الشابة في المنطقة العربية، واكتشاف المبدعين وتشجيعهم.