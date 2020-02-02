التلفزيون الكندي يصدر بيانا بشأن ميغان ماركل

أفادت تقارير مؤخرا، أن ميغان ماركل، زوجة الأمير البريطاني السابق هاري، ستظهر في برنامج تلفزيون واقع كندي، وذلك بعد إعلانها هي وزوجها استقلالها ماديا، وتخليهما عن صفتهما الملكية.

وذكر موقع "بيج 6" البريطاني، أن "ماركل" وافقت على الظهور متكرر، في برنامج تلفزيون الواقع "I Do, Redo"، والذي تنتجه شبكة "نيتفلكس" لكندا.

وتدور فكرة البرنامج، حول إصلاح أخطاء وقعت في حفلات الزفاف، لكي تكون مثالية، ويتكون من 10 حلقات.

ولكن خرج التلفزيون الكندي، أمس السبت، لينفي في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، مشاركة ميغان ماركل في البرنامج الواقعي.

As confirmed to @PageSix yesterday, the Duchess of Sussex does not appear in upcoming @CTV series I Do, Redo. — CTV Communications (@CTV_PR) February 1, 2020

وعندما أعلنت ميغان ماركل وزوجها، الأمير هاري، عن نيتهما التنحي كأعضاء بارزين في العائلة المالكة البريطانية، والسفر إلى كندا للاستقرار، قالا إنهما سيتوقفان عن أخذ المال العام، والعمل لكي يصبحا مستقلين ماديا.

وكانت صحيفة "تايمز"، قالت إن ميغان ماركل، وافقت على تسجيل تعليق صوتي لصالح شركة ديزني مقابل تبرع الشركة لجمعية خيرية معنية بحماية الأفيال.

ولم تقدم الصحيفة التي تتخذ من لندن مقرا لها أي تفاصيل عن التعليق الصوتي الذي ستسجله ميغان لكنها قالت إن ديزني ستقدم تبرعا في المقابل لجمعية (أفيال بلا حدود) الخيرية.

ولم يصدر تعقيب فوري عن متحدثة باسم ميغان التي تحمل رسميا لقب "دوقة ساسكس".

وكان الأمير هاري قضى أعياد الميلاد (الكريسماس) في كندا، بصحبة زوجته، ميغان ماركل، وابنهما "آرتشي"، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.