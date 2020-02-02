رغم مواصفاتها القياسية... لماذا فشلت مرسيدس G في إنقاذ حياة خالد بشارة

لقى خالد بشارة، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية مصرعه في حادث مروع على الطريق الدائري بمنطقة الرماية.

وكشفت التحريات الأولية للشرطة أن السيارة التي كان يقودها بشارة وهي ماركة مرسيدس G63، انقلبت ثم اصطدمت بالسور الحديدي للطريق الدائري وتوفي قائدها في الحال.

وأوضح شهود عيان أن سيارة نقل بدعامات حديد لا تحمل لوحات معدنية، اصطدمت بسيارة بشارة مما أدى إلى انقلابها.

وتصنف السيارة التي كان يقودها بشارة، بأنها من الأقوى في العالم ومخصصة للطرق الوعرة كما تمتلك باقة متكاملة من أنظمة التحكم والأمان والسلامة.

وظهر على السيارة بعد الحادث، انفتاح الوسائد الهوائية الجانبية فيما لم تفتح الوسادة الهوائية في عجلة القيادة.

وعن أسباب عدم فتح االوسائد الهوائية الأمامية، قال خبراء صيانة السيارات لموقع "الأهرام أوتو"، إن الوسائل تتكون من 3 أجزاء هي البالونة وهي مصنوعة من قماش النايلون البسيط وموجودة في المقود ومسند الرأس والأبواب، وحساس يعطي إشارة الملء وهو يعمل ميكانيكيا، ونظام كميائي يحدث تفاعل فوري لتحريك النيتروجين وملء البالونة في جزء من الثانية.

@MercedesBenz @MercedesAMG This accident needs to be investigated.



This happened in Egypt where the driver was driving his G63 and it seems from the picture the airbag from steering wheel did not deploy which caused the death of him. pic.twitter.com/nPYp4Qf3l5 — C Y B E R (@CyberArx) January 31, 2020

البالونة لكي تعمل لا بد وأن يكون قائد السيارة بعيدا عن الدركسيون بنحو 25 سم، كما أن نظام الحساس مصمم أن يعمل في الحوادث بدرجة خطورة معينة لذلك فإن "الأيرباج" لا تفتح في أي حادث يراه النظام بسيطا.

ويمكن أن يكون اتجاه الصدمة بميل عن "وجه السيارة" وبالتالي لا يتوقعها النظام، وأخيرا فإن أغلب السيارات حاليا نظام "الأيرباج" فيها مرتبط بربط حزام الأمان، وهو أمر موضح في كتالوج كل سيارة.