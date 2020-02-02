فيديو... شجار عنيف بين سفاح 2018 وشرطي داخل السجن

انتشر مقطع فيديو للسجين نيكولاس كروز الذي أطلق النار في مدرسة ثانوية بفلوريدا الأمريكية وقتل 17 شخصا عام 2018، وهو يهاجم حارس السجن.

ويظهر في الفيديو صاحب الـ21 عاما وهو يدور حول طاولات الطعام وعندما طالبه الحارس بالتوقف لم يستجب، ثم نشب شجار عنيف قبل أن يستسلم السجين.

وأكد خبراء أن كروز لديه مشاكل سلوكية كما أظهر علامات من الهوس والغضب قبل المشاجرة.

وياجه كروز 17 تهمة القتل من الدرجة الأولى و 17 تهمة بالشروع في القتل في مذبحة مدرسة مارجوري ستونيمان دوغلاس الثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا.

يذكر أنه من المتوقع أن يتم الحكم على نيكولاس كروز بالإعدام.