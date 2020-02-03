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14:04 GMT03 فبراير/ شباط 2020
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    الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي

    هيفاء وهبي تنفعل غاضبة خلال حفلها في المكسيك... فيديو

    © AFP 2019 / JOSEPH EID
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    انفعلت المطربة اللبنانية، هيفاء وهبي، على خشبة المسرح، خلال إحياء أحدث حفلاتها الغنائية، التي أقامتها في المكسيك.

    وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لهيفاء وهبي من الحفل، وهي تنفعل على مساعديها بسبب عطل فني في السماعة التي تضعها في أذنها، الأمر الذي أفقدها سماعها لصوتها خلال الغناء، وطالبتهم بسرعة التدخل لحل المشكلة، بعد أن أشارت إليها أكثر من مرة، قبل أن تنفعل عليهم.

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    . يا روحي يلي تعصيبو بيجنن 🙈😍 هيفاء بتحب النظام و من ابسط الامور عالمسرح انو الفنان يكون قادر يسمع حالو و هو بيغني يعني المفروض امور بسيطة مش معقدة حتى ما يضبطوها!! 🙃 مهم يسلملي المعصب انا 🙈😹♥️ . . . . . #بنات #اكسبلور #مشاهدات#فولو_مي #صور#اكسبلور_2020 #haifawahbi #haifa #هيفا_وهبي #اكسبلور_فلو #نانسي_عجرم #مشاهدة #منشن #صور #فيديو #متفاعل #انستقرام #مصر #السعودية #العراق#هيفاء_وهبي #haifawehbe #بنت #اليسا #لايك #فولو #جمال #مقاطع #القاهرة #الجزائر #المغرب

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    من ناحية أخرى، تواصل هيفاء وهبي تصوير مشاهدها في المسلسل التلفزيزني "أسود فاتح"، والمقرر عرضه في سباق دراما رمضان، ويشارك في بطولته شريف سلامة، وأحمد فهمي، وروجينا، وصبري فواز، والممثل السوري معتصم النهار، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.

    كما تنتظر الفنانة اللبنانية طرح أحدث أفلامها السينمائية، "أشباح أوروبا"، ويشارك في بطولته أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وباسم سمرة، وهو قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، ومن إخراج محمد حماقي.

    ويعد فيلم "أشباح أوروبا" هو ثالث تجارب هيفاء وهبي على شاشة السينما، بعد فيلمي "دكان شحاتة" و"حلاوة روح".

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    حفل غنائي, المكسيك, أخبار مشاهير, مشاهير, أخبار منوعات, منوعات, هيفاء وهبي
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