"لا وقت للموت" ... الجزء الأطول في سلسلة أفلام جيمس بوند... فيديو

يعد الفيلم الجديد "لا وقت للموت NO Time To Die" الجزء الـ 25 من السلسلة الشهيرة لأفلام جيمس بوند، ومن المتوقع أن يصبح الأطول مقارنة بالأجزاء السابقة التي لا تتجاوز مدة كل منها اساعتين.

وسيستغرق عرض الفيلم الجديد "لا وقت للموت" ساعتين و54 دقيقة، ومن المتوقع أن يكون أطول من ذلك، بحسب ما ذكرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

وأشارت للصحيفة أن الفيلم يحتوي على العديد من المفاجآت لكن الشكوك تساور المنتجين حول مدة الفيلم التي من الممكن أن تدخل الملل للمشاهدين.

ومن المحتمل أن تغني الفنانة الصاعدة بيلي إيليش البالغة 18 عاماً أغنية فيلم "جيمس بوند" الجديد، التي شاركت في كتابتها، خلال افتتاح "حفل الأوسكار 2020" في 9 فبراير/ شباط الجاري، وذلك قبل عرض الفيلم رسمياً في دور السينما في أبريل / نيسان المقبل.

وكان الممثل البريطاني دانيال كريغ، الذي يجسد شخصية "جيمس بوند"منذ 2006، أكد أنه سيلعب دور العميل السري الشهير للمرة الأخيرة في الفيلم الجديد من السلسلة بعنوان "لا وقت للموت".

ويحمل "لا وقت للموت" مفاجأة تكسر الاحتكار الذكوري للشخصية في السلسلة، وهو اختيار الممثلة البريطانية السمراء لاشانا لينش لأداء شخصية جيمس بوند بعد رحيله.

ومن المقرر أن تبدأ أحداث الفيلم مع كريغ "جيمس بوند" الذي تقاعد في جامايكا، ويتم استدعاؤه للعمل مجدداً لمحاربة شرير جديد، وضمن مشهد محوري في بداية الفيلم تقول رئيسته القوية (إم) في مكتب الخدمة السرية: ادخل أيها العميل 007، فتدخل لاشانا.

وتحمل النسخة القادمة تفاصيل عن اختطاف عالم شهير من قبل شرير يؤدي شخصيته الممثل من أصول مصرية رامي مالك، وتكشف الأحداث عن المزيد من المغامرات لإنقاذ العالم، ثم البحث عن حياة هادئة للعميل السري.