5 مليارات دولار أرباح غوغل من الإعلانات التي تزعجك على يوتيوب

أعلنت شركة "غوغل" في تقرير لها، عن أرباح الشركة الأم "ألفابيت" خلال الربع الأخير من العام الماضي، وأوضحت أن الإعلانات على "يوتيوب" حققت إيرادات وصلت إلى 5 مليارات دولار في الأشهر الثلاثة الماضية.

وذكر موقع theverge أن غوغل تعلن لأول مرة عن أرباحها على "يوتيوب" الذي اشترته قبل 15 عاماً مقابل 1.95 مليار دولار، حيث كشفت عن حجم الإيرادات التي تحققها إعلانات "يوتيوب" للشركة العملاقة.

ويظهر هذا الرقم أن إيرادات "يوتيوب" قد ازدادت بنسبة 86% عن عام 2017، حيث حققت المنصة 5 مليارات دولار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2019 فقط، في حين أعلنت غوغل أن مساهمة المنصة في إيرادات الشركة قُدرت بـ15 مليار دولار، أي 10% من مجمل إيرادات غوغل.

ويبقى محرك البحث غوغل أقوى مصدر لأرباح شركة "ألفابيت"، بتحقيقه مكاسب بلغت 27.2 مليار دولار في هذا الربع من العام، ويشار إلى أن "يوتيوب" أعلنت في الأشهر القليلة الماضية، عن خدمة جديدة أقلقت بعض مستخدميها ومنشئي المحتوى، من أن الشركة قد تحذف حساباتهم إذا لم تكن مجدية تجارياً.

وأوضح موقع "يوتيوب" إن شروط الخدمة الخاصة بالموقع سيتم تحديثها، في حين تم تصميم هذا الملخص لمساعدة المستخدمين على فهم بعض التحديثات الرئيسية التي أجرتها الشركة على شروط الخدمة.