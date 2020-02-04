وفاة الفنانة المصرية نادية لطفي بعد صراع مع المرض

غيب الموت الفنانة المصرية، نادية لطفي، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 83 عاما، بعد صراع مع المرض.

وأعلنت نقابة الممثلين المصريين، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، نبأ وفاة نادية لطفي.

وكانت الفنانة الكبيرة قد دخلت في غيبوبة الأربعاء الماضي، بعد تدهور حالتها الصحية، إذ كانت تعاني من ضيق في التنفس، ودخلت بعدها العناية المركزة.

وذكرت الصفحة الرسمية لبرنامج "عرب وود" عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، أن مديرة أعمال نادية لطفي صرحت أنها فقدت الوعي ودخلت في غيبوبة الآن، وأكدت باكية أن وضعها الصحي حاليا أصبح حرجا للغاية.

يشار إلى أن نادية لطفي، احتفلت بعيد ميلادها في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وكان أول ظهور سينمائي لبولا شفيق، الشهيرة بـ"نادية لطفي"، في فيلم "سلطان" أمام الممثل الراحل فريد شوقي، من إنتاج عام 1958، وذلك قبل أن تشارك في بطولة العديد من أشهر أفلام السينما المصرية، ومنها "الخطايا" و"للرجال فقط" و"الناصر صلاح الدين" و"السمان والخريف" و"قصر الشوق"، وكان آخر ظهور فني لها بمسلسل "ناس ولاد ناس" في 1993.