بعد تسببه في سجن مريم حسين... إعلامي إماراتي يتوعد فنانة عراقية

توعد الإعلامي الإماراتي، صالح الجسمي، فنانة عراقية، بعد أن ادعت أن لديها مقطعا مصورا له، مهددا إياها بالحبس وإبعادها عن دولة الإمارات.

وحذر "الجسمي"، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" جليلة، قائلا: "الدور الجاي على واحدة (جليلة) تدعي أنها عراقية والعراق بريء منها"، بحسب مجلة "لها".

وتابع شقيق المطرب، حسين الجسمي: "تروج بين الفاسقات أمثالها أن عندها فيديو عليّ، وحنشوف من اللي بيضحك بالآخر، انتبهي جيدا فأنت تحت مجهري".

من ناحيتها، ردت الفنانة جليلة على تهديد صالح الجسمي لها بطريقتها، إذ شاركت صورة لها بالعلم العراقي على وجهها، وكتبت على "إنستغرام": "يا رب احفظني من عيون تترقب حياتي ورزقي واكفني شرها وشر قلوب الحاسدين، وأبعد عني من يود أن يضرني.. أعوذ نفسي بكلمات الله التامات من شر ما خلق".

View this post on Instagram Elegant is the only beauty that never fades ... A post shared by جليـــلـه (@jalila_official) on Mar 5, 2019 at 6:02am PST

ويأتي تهديد الإعلامي صالح الجسمي للفنانة جليلة، بعد حصوله على حكم ضد الفنانة المغربية، مريم حسين، بحبسها وإبعادها عن دولة الإمارات.

يشار إلى أن الخلاف بين صالح الجسمي ومريم حسين، قضت فيه محكمة جنح دبي، في شهر يناير/ كانون الثاني، ببراءة الأول من تهم السب والقذف المنسوبة إليه، وحبس الأخيرة 3 أشهر - تم تخفيف العقوبة إلى شهر - وإبعادها عن الإمارات، بتهمة "هتك العرض بالرضا" مع مغني راب أمريكي أثناء احتفالات رأس السنة الميلادية.

وبدأت قضية السب والقذف بين صالح الجسمي ومريم حسين، بتغريدات كتبها الجسمي، كان منها: "أول مرة أشوف واحد يرقص في عيد ميلاده ليلة رأس السنة وفي حفل عام ويفرها مع أن عيد ميلاده في سبتمبر وبعدين يعتذر، كفاية كذب وتدليس وتضليل للناس وطمس للحقائق، كفاية مكابرة فالعالم ليسوا حمقى ونحن كذلك".