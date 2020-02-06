تداول صور نادرة لابن نادية لطفي الوحيد

انتشرت مجموعة من الصور النادرة، على مواقع التواصل الاجتماعي، لأحمد عادل البشاري، نجل الفنانة الراحلة نادية لطفي، التي توفيت أول أمس الثلاثاء، عن عمر 83 عاما.

وشيع ابنها الوحيد أحمد البشاري، جثمانها إلى مثواها الأخير في جنازة شهدت حضورا كبيرا من نجوم الفن والإعلاميين.

وتداول مستخدمو السوشيال ميديا، صورة نادرة تجمع نادية لطفي بابنها خلال الاحتفال بعيد ميلادها الـ80.

يعتبر أحمد هو النجل الوحيد للفنانة الراحلة، من زوجها الأول عادل البشاري، الذي كان يعمل ضابطا بحريا إلا أن زواجهما لم يدم طويلا حيث هاجر الزوج إلى أستراليا، مما تسبب في فجوة عاطفية بينهما فلجأت إلى الانفصال عنه مع الاحتفاظ بحضانة ابنها وتفرغت لتربيته، وفقا لموقع "في الفن".

وظهر في صور أخرى خلال إحدى كواليس أفلامها، إذ كانت الفنانة الراحلة تصطحبه أثناء تصويرها لأعمالها الفنية،.

يشار إلى أن ظهور أحمد مع والدته كان قليلا، حيث لم يظهر فى أحد اللقاءات التلفزيونية ولكن ظهر في الفترة الأخيرة، أثناء الاحتفال بعيد ميلادها بمشاركة الإعلامية بوسى شلبي ومجموعة من الفنانين، بحسب "اليوم السابع".