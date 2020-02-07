بفضل "ميلك شيك"...مطعم في جنوب أفريقيا ينضم لموسوعة غينيس...صور

اختارت موسوعة غينيس للأرقام القياسية مطعما في جنوب أفريقيا لينضم لها بعد تقديمه أكبر عدد من أنواع مخفوق الحليب "ميلك شيك".

ويقدم مطعم جيبسونس جورميه برجرز آند ريبس 207 أنواع من مخفوق الحليب "ميلك شيك" في قائمته لإرضاء جميع الأذواق، كما نقلت وكالة "رويترز".

ويقع المطعم في منطقة فيكتوريا آند ألفريد الساحلية في كيب تاون، ويقدم تشكيلة كبيرة من مخفوق الحليب بنكهات فريدة تتراوح بين شوكولاتة النوتيلا وجبن المسكربوني الإيطالي وكعك جبن أوريو، كما يقدم أصنافا تقليدية أيضا.

I thought my milkshake brought all the boys to the yard but with @GibsonsBurgers new Guinness Book of Record for the most varieties of milkshakes, I'd say theirs is definitely better than mine!!😍😁🥤 See this delicious story on @eNCA 🎥 #guinessworldrecord pic.twitter.com/iVKEFObae7 — Tanya Nefdt (@TanyaNefdt) January 28, 2020

ويوفر المطعم خيارات خالية من الدهون وأخرى ملائمة للكبار فقط لاحتوائها على الكحول.

وقال إيان هافون أحد الملاك: "عندما فتحنا المطعم في البداية كان لدينا نحو 40 صنفا من مخفوق الحليب، ولأن الإقبال عليها كبير أصبحت 100 ثم 150 ثم 200 حتى وصلنا إلى 207. لذلك حدث هذا في غضون أكثر من خمسة أعوام".

وأضاف: "نبيع الكثير من مخفوق الحليب دائما ونبتكر دوما نكهات جديدة".

وقال مارسيل براون، الذي يزور المطعم لأول مرة، إنه شاهد إعلانا على موقع "فيسبوك" بشأن إدراج المطعم في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وقرر أن يزوره بنفسه.

وأضاف: "تجاوز توقعاتي بكثير لدرجة أنني سأعود مجددا بأسرع ما يمكن لتجربة جميع أصناف مخفوق الحليب قدر المستطاع لأنها تبدو مدهشة".