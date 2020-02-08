اعتقال سائحة في المالديف بسبب "البكيني".. فيديو

قدم رئيس الشرطة في جزر المالديف اعتذاره عن مقطع الفيديو الذي يظهر ثلاثة من عناصر الشرطة وهم يقومون بالتعامل مع سائحة بطريقة سيئة في محاولة لوضع الأصفاد في يديها.

أظهر المقطع المصور الذي قدم على أساسه رئيس الشرطة اعتذاره، سائحة بريطانية وهي تتعرض للاعتداء من قبل رجال شرطة الجزيرة أثناء اعتقالها.

وظهر في الفيديو 3 رجال من الشرطة وهم يحاولون وضع الأصفاد بيد السائحة التي كانت ترتدي "البكيني" في الوقت الذي كانت تصرخ "إنه اعتداء جنسي".

ليقوم أحد رجال الشرطة بتغطية جسدها بمنشفة أثناء نقلها لمركز الشرطة.

وبحسب تصريحات الشرطة فإنه تم إلقاء القبض على المرأة بسبب شكلها الغير اللائق، بحسب ما نشرت "الديلي ميل".

يذكر أن ارتداء "البكيني" وملابس السباحة يحدد في منتجعات سياحية معينة في المالديف، ويمنع بشكل تام بعيدا عن هذه المنتجعات.