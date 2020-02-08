فيديو مؤثر.. الواقع الافتراضي يسمح لأم بلقاء ابنتها المتوفاة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لأم كورية تمكنت من لقاء ابنتها المتوفاة منذ أربع سنوات بفضل تقنية الواقع الافتراضي.

الطفلة نايون توفيت في عام 2016 عن عمر ناهز السبعة أعوام، بسبب مرض عضال.

ويظهر في الفيديو، الأم وهي تقف أمام شاشة خضراء ضخمة بينما ترتدي جهاز الـVR وتتحدث مع ابنتها وتحاول احتضانها.

وكان الموقف عاطفيا للغاية حيث أجهشت الأم بالبكاء في اللحظة التي رأت فيها ابنتها، بينما كان والد نايون وشقيقها وشقيقتها يشاهدان فيديو لم الشمل، ودموعهم تنهمر.

وقالت الأم عن الموقف: "قابلت نايون، التي ابتسمت في وجهي. قضيت وقتا سعيدا للغاية معها. هذا حلم كنت أرغب في تحقيقه بشدة".