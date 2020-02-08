أكثر من مليوني مشاهدة لأولى أغنيات ألبوم سولكينغ الجديد خلال ساعات... فيديو

كما أعلن سولكينغ عن مفاجأة كبيرة لجمهوره، عبر صفحته على انستغرام، بكشفه عن موعد إطلاق ألبومه الجديد والذي يضم 20 أغنية، وذلك يوم 20 مارس/ آذار المقبل.

وتم تصوير الفيديو كليب الجديد باسم "ميلجيم" في تركيا، والذي تضمنت لقطات منه زيارة سولكينغ للشيف التركي الشهير "بوراك."

وجمعت الأغنية، الفنان الجزائري سولكينغ مع مغني الراب العالمي داجو "dadhu".

وحطمت الأغنية الجديدة لسولكينغ أولى أرقامها القياسية، وحصلت على أكثر من مليوني مشاهدة بعد ساعات من طرحها على اليوتيوب.