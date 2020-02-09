مفاجأة غير متوقعة للص حاول سرقة محل أيس كريم... فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعملية سطو على محل لبيع المثلجات في ولاية تكساس الأمريكية.

ودخل اللص إلى المحل وحاول الاستيلاء على النقود من الخزينة، ليمسك صاحب المحل بيده ويمنعه من السرقة النقود.

وخرجت زوجة صاحب المحل، وأشهرت سلاحها في وجه اللص وأطلقت عليه النار ليفر هاربا.

وقالت زوجة صاحب المحل: "أتمنى أن يكون اللص قد تعلم الدرس وألا يفعل هذا مرة أخرى".

"I hope he learned his lesson."



Surveillance video shows ice cream shop owner grab her gun and open fire, scaring off a would-be robber as he demanded money from her husband at the cash register. https://t.co/pqBtpfMr7q pic.twitter.com/nHOY4CPZVw — ABC News (@ABC) February 8, 2020

وأضافت أنها كانت مرعوبة رغم حملها للسلاح، إلا أنها اطمأنت لأن أولادها كانوا بالداخل وبهذا لن يصيبهم مكروه.

وأوضحت مصادر من الشرطة، أن اللص مسؤول عما لا يقل عن سبع عمليات سطو في المنطقة.