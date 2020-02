يسرا تظهر على ممشى المشاهير قبل حفل الأوسكار... صور

Getting ready for the #Oscars with my favorite @RAYAofficial ❤ Stay tuned for my special episode on @ScoopWithRaya 💫



Thank you Cedric Haddad & the whole team for dolling me up. 🥰⠀

⠀

Dress & Shoes: @MaisonValentino

Earrings & Ring: @azzafahmy #Youssra #يسرا pic.twitter.com/ePQujvBwtW